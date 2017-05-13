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İşlettiği büfede öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 46 yaşındaki Seydi Özacar, işlettiği büfede tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi...

İşlettiği büfede öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 46 yaşındaki Seydi Özacar, işlettiği büfede tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde büfe işleten Seydi Özacar ile işyerine gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabancayla Özacar'a 4 el ateş edip, beyaz bir otomobille kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Özacar, yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis inceleme yaparken, gelen Seydi Özacar'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Büfenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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