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İslahiye’de uyuşturucuya 1 tutuklama

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri...

İslahiye’de uyuşturucuya 1 tutuklama
GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen M.T. ile N.K.’nin Hürriyet Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda üzerlerinde 13 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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