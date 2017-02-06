İslahiye’de uyuşturucuya 1 tutuklama

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen M.T. ile N.K.’nin Hürriyet Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda üzerlerinde 13 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen M.T. ile N.K.’nin Hürriyet Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda üzerlerinde 13 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.