İslahiye’de uyuşturucuya 1 tutuklama

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen M.T. ile N.K.’nin Hürriyet Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda üzerlerinde 13 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.