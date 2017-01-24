İslahiye’de, PKK operasyonu: 3 gözaltı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP''in İslahiye İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik Altınüzüm Mahallesi'ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda C.B., İ.C. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda bir tüfek ile digital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.