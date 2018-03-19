Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İslahiye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

 GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken sürücüsünün ani fren yaptığı süt tankerine, arkadan gelen iki araç çarptı. Tanker sürücüsünün aracıyla kaçtığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle...

İslahiye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
 GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken sürücüsünün ani fren yaptığı süt tankerine, arkadan gelen iki araç çarptı. Tanker sürücüsünün aracıyla kaçtığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- İslahiye karayolunda meydana geldi. Köprülü kavşak çıkışında ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ani fren yaptığı süt tankerine, arkadan gelen Mustafa Keskin (48) yönetimindeki 79 DF 144 plakalı hafif ticari araç, bu araca da yine arkadan gelen Osman Kırık (38) yönetimindeki 27 YD 340 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada süt tankeri sürücüsü aracıyla kaçarken, diğer sürücüler Mustafa Keskin ve Osman Kırık ile otomobilde bulunan Hüseyin Kırık (67) ve Gülseren Kırık (65) yaralandı. Yolda geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Kırık, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kırık'ın cesedi otopsi için morga konulurken, kaçan süt tankeri sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314