Son Dakika
İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma...
GÜVENLİK 18.12.2019, 17:35
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda, tefecilik suçunu işleyenlerin kimlik ve adresleri belirlendi. Sabah erken saatlerde savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet, dijital materyaller, hesap döküm kağıtları, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 fişek, yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda, tefecilik suçunu işleyenlerin kimlik ve adresleri belirlendi. Sabah erken saatlerde savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet, dijital materyaller, hesap döküm kağıtları, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 fişek, yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10