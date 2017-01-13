Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
FLASH.. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin
Son dakika... Erdoğan'dan erken seçim sinyali
Erdoğan'dan erken seçim sinyali
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
Suriye sınırına beton duvar

İslahiye'de PKK operasyonuna 5 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından...

İslahiye'de PKK operasyonuna 5 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sosyal medya heseplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 Kasım seçimlerinde HDP'den Gaziantep milletvekili adayı olan emekli astsubay Hasan Sarı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55