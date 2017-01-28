İslahiye'de PKK operasyonuna 2 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda C.B., İ.C., E.Y. ve N.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir tüfek ile dijital materyaller ele geçirildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C. ve E.Y. adli kontrol şartıyla salıverilirken, C.B. ve N.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.