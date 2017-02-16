İslahiye'de PKK operasyonuna 1 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.