İslahiye'de PKK operasyonu: 6 gözaltı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP''in İslahiye İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'den milletvekili adayı olan emekli astsubay Hasan Sarı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe merkezi ve Altınüzüm Mahallesi'ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında yapılan evlerde arama yapan ekipler, bazı CD, bilgisayar ve cep telefonlarına el koydu. Operasyonda aralarında 1999 yılında o dönem belde olan Altınüzüm'de Belediye Başkanlığı yapan ve 1 Kasım 2015 tarihinde HDP'den Gaziantep Milletvekili adayı olan emekli astsubay Hasan Sarı'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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