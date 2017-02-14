İslahiye'de PKK operasyonu: 13 gözaltı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK ile irtibatı olan ve sosyal medya hesaplarında terör örgütünün propagandasını yaptığı saptanan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 13 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.