İslahiye'de PKK operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis tarafından düzenlenen operasyonda Amanoslar kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyeleri ile irtibatlı olduğu saptanan aralarında HDP ve DBP'nin eski ve yeni ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslahiye'de terör örgütü PKK adına Amanoslar kırsalında faaliyet gösteren PKK'lılar ile işbirlikçiliği yapan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak vakti çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından KCK/TY adına faaliyetlerde bulunan terör örgütü mensuplarına malzeme aktarımı yaparak yardım ve yataklık yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret edip, asılsız suçlamalarda bulunan, terör örgütü lehine gösteriye dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen 12 kişi yakalandı. Bir kişinin ele geçirilemediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, terör örgütü PKK'nın yayın organlarına ait gazete, dergi ve dokümanlar ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve elektronik malzemeler ele geçirildi.



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