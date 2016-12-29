Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

İslahiye'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP Valiliği, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülecek operasyonlar nedeniyle İslahiye İlçesi'nde bulunan 14 bölgeyi, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti. Valilikten yapılan açıklamada bölücü terör örgütü...

İslahiye'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması
GAZİANTEP Valiliği, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülecek operasyonlar nedeniyle İslahiye İlçesi'nde bulunan 14 bölgeyi, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.
Valilikten yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılacak operasyonlarda vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için aşağıda belirtilen alan özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiş, belirtilen tarihler arasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır. Buna göre 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, İslahiye ilçemiz sınırlarında bulunan Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları ve Ufacık Mezrası arasında kalan bölgede 05.01.2017 günü saat 00:00’dan başlayarak, 19.01.2017 günü saat 23:59’a kadar 15 gün süre ile 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Buna göre 05 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş ile çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığınca yapılacaktır." 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55