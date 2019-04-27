Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, İslahiye-Nurdağı karayolunun 16'ncı kilometresinde, Kozdere Mahallesi yakınlarında meydana...

İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İslahiye-Nurdağı karayolunun 16'ncı kilometresinde, Kozdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emrah Ateş (29) yönetimindeki 16 PN 820 plakalı otomobil ile Ramazan Gezer (27) yönetimindeki 57 DP 066 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan İsmet Aşcı, Mehmet Erenoğlu ve Burak Erenoğlu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328