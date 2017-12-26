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İslahiye'de 70 asker yedikleri yemekten zehirlendi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay'ının taşınması ile Suriye sınırındaki...

İslahiye'de 70 asker yedikleri yemekten zehirlendi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay'ının taşınması ile Suriye sınırındaki İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nın Alpay Başaran Kışlasında görevlendirilen 70 asker, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine askerler, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunluğu taburcu edilirken, bazıları ise halen kontrol altında tutuluyor.

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