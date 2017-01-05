İslahiye'de, 40 ton biber atığı imha edildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, yapılan denetimlerde toz biber yapmak üzere 3 farklı depoda tutulan biber atığı olan tohum, sap gibi atık maddeler el konularak imha edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Yeni Mahalle'de bulunan 2 ayrı kişiye ait 3 depoda, toz biber yapımında kullanılmak istenen atık maddelerin tutulduğu ihbarı üzerine denetim yaptı. Yapılan denetimde depolardaki çuvallar içerisinde biber tohumu, biber sapı, çürümüş domates attığı ele geçirildi. Ele geçirilen ve toz biber yapımında katkı maddesi olarak kullanılmak üzere depolandığı ileri sürülen 40 ton çürümüş maddeye el konuldu. İş makineleriyle kamyona yüklenen atık maddeler, ilçe dışındaki kent çöplüğünde görevlilerin kontrolünde yakılarak imha edildi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, depolarda atık maddelerin toz biber yapımında kullanılacağı ihbarıyla denetim yapıldığını ve 40 ton atık maddeye el konulduğunu söyledi. Vural, ilçenin biber üretiminde önemli tesislere sahip olduğunu ve biber kalitesini gölgeleyecek merdiven altı üretim yapılmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Öte yandan atık maddelerin ele geçirildiği depoların sahibi 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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