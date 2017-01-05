Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

İslahiye'de, 40 ton biber atığı imha edildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, yapılan denetimlerde toz biber yapmak üzere 3 farklı depoda tutulan biber atığı olan tohum, sap gibi atık maddeler el konularak imha edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık...

İslahiye'de, 40 ton biber atığı imha edildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, yapılan denetimlerde toz biber yapmak üzere 3 farklı depoda tutulan biber atığı olan tohum, sap gibi atık maddeler el konularak imha edildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Yeni Mahalle'de bulunan 2 ayrı kişiye ait 3 depoda, toz biber yapımında kullanılmak istenen atık maddelerin tutulduğu ihbarı üzerine denetim yaptı. Yapılan denetimde depolardaki çuvallar içerisinde biber tohumu, biber sapı, çürümüş domates attığı ele geçirildi. Ele geçirilen ve toz biber yapımında katkı maddesi olarak kullanılmak üzere depolandığı ileri sürülen 40 ton çürümüş maddeye el konuldu. İş makineleriyle kamyona yüklenen atık maddeler, ilçe dışındaki kent çöplüğünde görevlilerin kontrolünde yakılarak imha edildi.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, depolarda atık maddelerin toz biber yapımında kullanılacağı ihbarıyla denetim yapıldığını ve 40 ton atık maddeye el konulduğunu söyledi. Vural, ilçenin biber üretiminde önemli tesislere sahip olduğunu ve biber kalitesini gölgeleyecek merdiven altı üretim yapılmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.
Öte yandan atık maddelerin ele geçirildiği depoların sahibi 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55