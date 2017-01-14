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İslahiye'de 14 bölgeye 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP Valiliği, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülecek operasyonlar nedeniyle İslahiye İlçesi'nde bulunan 14 bölgeyi, ikinci kez aldığı kararla 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti. Valilikten yapılan açıklamada...

İslahiye'de 14 bölgeye 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması
GAZİANTEP Valiliği, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülecek operasyonlar nedeniyle İslahiye İlçesi'nde bulunan 14 bölgeyi, ikinci kez aldığı kararla 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.
Valilikten yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılacak operasyonlarda vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, İslahiye ilçemiz sınırları içerisinde bulunan; Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca sırtları ve Ufacık Mezrası arasında kalan bölge 20.01.2017 günü saat 00.00’dan başlayarak 03.02.2017 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile ikinci defa 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. 20 Ocak 2017 – 03 Şubat 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılacaktır."

 

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