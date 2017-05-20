İslahiye'de, 110 kilo TNT ile 3 kilo 800 gram A4 patlayıcı bulundu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),() - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında 110 kilo TNT ile 3 kilo 800 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yer alan bilgide, güvenlik güçlerince dün yapılan arazi aramasında 110 kilo TNT ile 3 kilo 800 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan patlayıcıları araziye bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldı.