İskenderun’da 1 milyon 200 bin Captagon ele geçirildi

HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki İskenderun Limanı'nda bir TIR'ın dorsesinde 1 milyon 200 bin Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine İskenderun Limanı'nda ortak operasyon düzenledi. Sürücüsünün Suudi Arabistan'a gideceğini söylediği limana giren bir TIR'ın dorsesinde ekipler, uzman köpeklerle birlikte arama yaptı. Yapılan aramada 1 milyon 200 bin Captagon uyuşturucu hap bulunurken, adı açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOĞRAFLI