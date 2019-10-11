Son Dakika
İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Cafeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan 2 grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı....
GÜVENLİK 11.10.2019, 19:51
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Cafeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan 2 grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında yakınlardaki kafeteryada oturanlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince şüpheliler, gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Cafeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan 2 grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında yakınlardaki kafeteryada oturanlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince şüpheliler, gözaltına alındı.
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2