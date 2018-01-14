İskenderun'da silahlı grup iddiası, polisi alarma geçirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bir grubun görüldüğü iddiası, polisi alarma geçirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde uzun namlulu grubun mahallede yürüdüğünü gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Mahalleye Özel Harekat timleri sevk edilirken, olası terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve bölgede araştırmanın sürdüğü belirtildi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bir grubun görüldüğü iddiası, polisi alarma geçirdi.