Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma başlatıldı
CHP'nin İstanbul yeni İl Başkanına...
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...

İskenderun'da silahlı grup iddiası, polisi alarma geçirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bir grubun görüldüğü iddiası, polisi alarma geçirdi.

İskenderun'da silahlı grup iddiası, polisi alarma geçirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bir grubun görüldüğü iddiası, polisi alarma geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde uzun namlulu grubun mahallede yürüdüğünü gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Mahalleye Özel Harekat timleri sevk edilirken, olası terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve bölgede araştırmanın sürdüğü belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort