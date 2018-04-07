İskenderun'da otobüs ile TIR çarpıştı: 10 yaralı

İSKENDERUN(Hatay), () - HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, E-5 Karayolu'nda Azganlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Lütfü Y. yönetimindeki 31 ZP 7229 plakalı TIR, Mustafa Ö. yönetimindeki 42 KD 599 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, şoför Mustafa Ö. ile otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF