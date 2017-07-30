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İskenderun'da kaçak akaryakıt operasyonu

İSKENDERUN, (Hatay), () - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde akaryakıt taşımacılığı yapan bir firmaya ait TIR'da ve firmanın deposunda yeraltına gizlenen tankta 8 bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Transit akaryakıt taşıyan...

İskenderun'da kaçak akaryakıt operasyonu

İSKENDERUN, (Hatay), () - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde akaryakıt taşımacılığı yapan bir firmaya ait TIR'da ve firmanın deposunda yeraltına gizlenen tankta 8 bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Transit akaryakıt taşıyan ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi tarafından Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip edilen bir akaryakıt şirketine ait TIR'ın şüpheli bir şekilde uzun süre beklediğinin tespit edilmesi üzerine, Komuta Kontrol Merkezi tarafından uyarılan mobil ekipler, aracın bekleme yaptığı yere gitti. Aracın kontrolleri devam ederken çevrede yapılan arama sonucunda bir hangar bulundu. Hangarın içerisinde akaryakıt pompalarının bulunduğunun görülmesi ve keskin akaryakıt kokusu alınması üzerine İskenderun Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek alınan talimat üzerine arama çalışmalarına başlandı. Arama sonucunda hangarın içinde akaryakıt pompaları, plastik tank ve bidonlarda 4 bin 100 litre markersiz akaryakıt bulundu.
Pompaların bağlı bulunduğu tankın tespit edilmesi amacıyla İskenderun Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan 'arama yapılması ve el konulması kararı' ile İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, iş makineleri ile kazı başlattı. Kazılan yerde yer altında kurulu ve araçlara kaçak akaryakıt dolumu yapıldığı belirlenen akaryakıt tankı ve düzeneği ortaya çıkarıldı. Gizlenmiş tankta 4 bin 550 litre markersiz akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile yeraltından çıkarılan 1 tank, 2 tabancalı pompa ve düzeneklere el konuldu.
Olayla ilgili görülen 3 şüpheli hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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