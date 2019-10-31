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İskenderun'da 2 DEAŞ'lı bomba düzeneği ile yakalandı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bomba düzeneği ele geçirildi. DEAŞ üyesi iki teröristin...
GÜVENLİK 30.10.2019, 22:18
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bomba düzeneği ele geçirildi.
DEAŞ üyesi iki teröristin Bekbele Mahallesi'ndeki evde saklandığı ihbarı üzerine İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, bomba düzeneği ele geçirildi. Evdeki DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DEAŞ üyesi iki teröristin Bekbele Mahallesi'ndeki evde saklandığı ihbarı üzerine İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, bomba düzeneği ele geçirildi. Evdeki DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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