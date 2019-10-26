İskenderun'da 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İskenderun kırsalında terör örgüt PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Jandarma timlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.