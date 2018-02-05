Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak..
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı...
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 935 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 935 terörist...

İskenderun'a şehit ateşi düştü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın...

İskenderun'a şehit ateşi düştü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. 
Şehidin Karayılan Mahallesi'ndeki evine gelen İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan anne Nuran Vurdal'a hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Babası Ahmet Vurdal'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314