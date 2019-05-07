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İskeleye yanaştığını zannettiği feribottan otomobiliyle suya düştü

ELAZIĞ'da Uğur Karaduman, iskeleye yanaştığını zannederek otomobiliyle Keban Baraj Gölü'ne düştü. Kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başaran Karaduman, hastanede tedavi altına alındı. Uğur Karaduman (39) dün gece 23 EY 931 plakalı otomobilliyle Keban...

İskeleye yanaştığını zannettiği feribottan otomobiliyle suya düştü
ELAZIĞ'da Uğur Karaduman, iskeleye yanaştığını zannederek otomobiliyle Keban Baraj Gölü'ne düştü. Kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başaran Karaduman, hastanede tedavi altına alındı.
Uğur Karaduman (39) dün gece 23 EY 931 plakalı otomobilliyle Keban Baraj Gölü üzerinde, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribota bindi. Feribot, Elazığ'a geldiği sırada, Karaduman, otomobiline bidi. Ardından da feribotun iskeleye yanaştığını düşünerek, otomobili çalıştırıp, hareket ettirdi. Ancak baraj gölüne düştü. Kendi imkanıyla sudan çıkmayı başaran Karaduman, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Baraj gölüne düşen otomobilin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. 
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