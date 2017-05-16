İskelede fenalaşan Rus kadın turist öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tatil yapan Rus 66 yaşındaki Aleksandra Parkhomets, fenalaşıp iskeleden denize düşerek yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde saat 14.00 sıralarında, Aleksandra Parkhomets plajdaki iskelede otururken fenalaşarak denize düştü. Otelin su sporları personeli tarafından sudan çıkarılan Aleksandra Parkhomets için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İlk müdahalesi otel hemşiresi ve cankurtaranı tarafından yapılan Rus turist, gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Ambulansa alınarak Kemer Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülen Aleksandra Parkhomets, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Aleksandra Parkhomets'in cesedi, Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Parkhomets'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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