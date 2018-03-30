Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Işıl'dan 3 gündür haber alınamıyor

BODRUM'da salı günü garson olarak çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek evinden çıkan Işıl Karaca'dan (18) bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı sonrası Karaca'nın bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Ortakent...

Işıl'dan 3 gündür haber alınamıyor
BODRUM'da salı günü garson olarak çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek evinden çıkan Işıl Karaca'dan (18) bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı sonrası Karaca'nın bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Ortakent Mahallesi'nde yaşayan Işıl Karaca, salı günü garsonluk yaptığı alışveriş merkezindeki restorana gitmek için evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince meraklanan annesi Türkan Karaca (40), kızının bulunması için polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karaca'nın salı günü iş yerine hiç gitmediği anlaşıldı. Işıl Karaca'nın bulunması için polis ve jandarma çalışma başlattı. 4 çocuk annesi Türkan Karaca, "Ben bir anneyim. Kızım gittiğinden beri ailece çok perişanız. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şu an kızımın durumu nasıl, ne yiyor, ne içiyor ve nerede hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım kaçmış da olabilir, kaçırılmış da ama yaşı da tutuyor, kaçmasına da gerek yok. Haber alamadığımız için kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce eve dönmesini istiyorum" dedi. Anne Karaca, kızını gören ya da yerini bilenlerin polise ve jandarmaya ulaşmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314