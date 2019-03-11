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Işıklarını görünce ATM'yi soymuş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da kapısını kırdığı banka ATM'sinden madeni para çalan Rıdvan Uzun, yakalandı. Uzun ifadesinde, olay öncesinde çaldığı kamyonetle gezerken ATM'nin ışıklarını görünce kendisini kaybedip, soymaya...

Işıklarını görünce ATM'yi soymuş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da kapısını kırdığı banka ATM'sinden madeni para çalan Rıdvan Uzun, yakalandı. Uzun ifadesinde, olay öncesinde çaldığı kamyonetle gezerken ATM'nin ışıklarını görünce kendisini kaybedip, soymaya karar verdiğini söyledi.
Olay, 8 Mart tarihinde gece belirsiz saatte Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir bankaya ait ATM'nin kapısını kıran hırsız ya da hırsızlar, içerisindeki madeni paraları alıp kaçtı. Hırsızlık olayı sabah görevliler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerinde parmak izi incelemesi yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, onlarca kamera görüntüsü üzerinde saatlerde çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde hırsızlığı, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Rıdvan Uzun'un gerçekleştirdiği belirlendi.
Polisin takibi sonucu yakalanan Rıdvan Uzun ifadesinde, olay öncesinde çaldığı kamyonetle gezdiği sırada ATM'nin ışıklarını görünce hırsızlık yapmaya karar verdiğini söyledi. Rıdvan Uzun, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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