Işıkevleri Operasyonu'nda 31 kişi adliyeye sevk edildi

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait 'ışık evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan savcı, şüphelilerden 27'sinin tutuklanması 4'ünün ise adli kontrol şartı ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri örgüte ait 'Işık evleri' sorumlularının da aralarında bulunduğu 40 şüpheliye yönelik 4 Ocak'ta İzmir merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonunu geçen yıl 25 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 72 kişiden 60'ı tutuklanmış, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tutuklanan bazı şüpheli ifadeleri sonucu örgütün mikro yapılanması olan ışık evlerinden yetişme bu şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp, bu güne kadar FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılmamış olan 40 kişilik şüpheli ismi verdi. Bunun üzerine KOM ekipleri, İzmir merkezli 19 ilde düzenledikleri operasyon sonucu, il yapılanması imamı, örgüt kasası, ışık evleri sorumluları ve eğitim imamlarının da bulunduğu 40 şüpheliden 31'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 16'sının öğretmen, 7'sinin çeşitli üniversitelerde öğretim ve araştırma görevlisi, 2'sinin imam hatip, 2'sinin polis memuru, 2'sinin üst teğmen ve 2'sinin de Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yaptıkları, ışık evlerinden yetiştirilerek bu görevlere getirildikleri, bazılarının ise örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 31 şüpheli olayı soruşturan cumhuriyet savcısına ifadelerin ardından, 27'si tutuklanma, 4'ü ise adli kontrol şartı ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. KOM ekipleri firarda olan 9 kişinin yakalama çalışmasının devam ettiğini belirtti.