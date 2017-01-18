Işık Evleri'ne ikinci dalga operasyon: 4 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA ve 4 ilçesi ile Antalya'da Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Işık Evleri'ne yönelik düzenlenen ikinci operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması çerçevisinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Manisa ve ilçeleri Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Kula ile Antalya ve İzmir'de, örgütün Işık Evleri'ne eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 'Işıkevleri-2' adı verilen, yedi ayrı noktadaki operasyonlarda Turgutlu'da İ.B. ve C.Ö., Kula'da T.P. ve Antalya'dan F.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda ele geçirilen CD ve bilgisayarlar, bir Bank Asya kartı ve Sızıntı Dergisi CD'sine el konuldu.

FETÖ/PDY'nin Işık Evleri'ne yönelik geçen 10 Ocak'ta Manisa ve ilçeleri Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç ile Bursa, Zonguldak, İzmir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operayonlarda da U.Ö., F.K., S.S., C.G., R.T. gözaltına alınmıştı.