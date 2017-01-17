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IŞİD davasında 1 tahliye

DİYARBAKIR IŞİD'in hücre evlerine yapılan ve 7 teröristin ölü ele geçildiği, 2 polisin şehit olduğu olayla ilgili Diyarbakır'da görülen davada, tutuklu sanıklardan E.E. tahliye edildi. Merkez Kayapınar İlçesi'nde 26 Ekim günü...

IŞİD davasında 1 tahliye
DİYARBAKIR IŞİD'in hücre evlerine yapılan ve 7 teröristin ölü ele geçildiği, 2 polisin şehit olduğu olayla ilgili Diyarbakır'da görülen davada, tutuklu sanıklardan E.E. tahliye edildi.
Merkez Kayapınar İlçesi'nde 26 Ekim günü IŞİD'in hücre evine düzenlenen operasyonda, polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit düştü. Çatışmada terör örgütü IŞİD üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 18 sanığın yargılamasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya 4 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Nihat Turan, "Ben Müslümanım. Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak suçsa, suçlamaları kabul ediyorum. Üzerime atılı suçtan hiç bir delil olmaksızın suçlanıyorum. 15 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 
Savcı, esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın kendisine verilmesini istedi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan E.E.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

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