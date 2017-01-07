İşe iade eylemi yapan öğretmen 3'üncü günde de gözaltına alındı

BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte mesleğinden ihraç edilen ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün de eylemini tekrarlayınca 3'üncü kez gözaltına alındı.

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyken, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen, evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, ilk olarak geçen perşembe günü, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. İlk gün gözaltına alınan Karataş, ertesi gün eylemi tekrarlayınca yine gözaltına alındı. Hakkında polise mukavemetten hakkında işlem yapılan Karataş, bugün eylemini yine tekrarlamak için aynı adrese, Belediye Meydanı'na geldi.

Yine elinde 'İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum' yazılı döviz taşıyan Karataş, "Herkes muzdarip. Öğrencilerim herkes mağdur. Bu korku ortamında açıkçası kimse pek bir şey söyleyemiyor. Bodrum'da 8 öğretmeniz. Hepimiz Eğitim-Sen öğretmenleriyiz. 8 arkadaşımla birlikte 29 Ekim kararnamesinde bir gece ucuz bir sitede adımızı yazarak terörle ilişkilendirilmiş. İki gündür gözaltına alınıyorum ama eylemi sürdüreceğim. Anayasal hakkımı kullanmak istiyorum. İşimi ve öğrencilerimi istiyorum devam edebildiğim kadar bu eyleme devam edeceğim. Aslında çok endişeleniyorum. Ben korkusuz birisi değilim. Tabi ki de bunu yaparken gözaltına alınmak tutuklanmak böyle şeylerden korkmuyor değilim. Ama evde oturup da ya da başka bir işe girip de psikolojik olarak yıkılıyorum. 20 yıllık öğretmenim, işimi çok seviyorum. Bir anda bir gece yarısı Bakanlar Kurulu kararıyla, mahkeme kararı bile yok. Hani yargılanmak istiyorum. Biliyorum yargı sonucunda ben ceza almayacağım. OHAL döneminde hiç yargılanmadan işten atıldım" dedi.

Yaklaşık 1 saat eylemini sürdüren Karataş, ardından gelen polis ekipleri tarafından 3'üncü kez gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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