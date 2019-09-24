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İşçilerin taşındığı midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
KÜTAHYA'da, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Kaan Öztürk yaralandı. Kaza anı, midibüsün yol kamerasına kaydedildi. Kaza, saat 08.00 sıralarında, 1'inci Organize Sanayi...
GÜVENLİK 24.09.2019, 13:33
KÜTAHYA'da, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Kaan Öztürk yaralandı. Kaza anı, midibüsün yol kamerasına kaydedildi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Vardiya değişimi yapan işçileri taşıyan Hamdi Eğdemir'in kullandığı 43 S 0153 plakalı servis midibüsü ile Ahmet Kaan Öztürk yönetimindeki 43 BE 859 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atarak yol kenarına savrulan otomobildeki sürücü Ahmet Kaan Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztürk ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı, servis midibüsünün yol kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Vardiya değişimi yapan işçileri taşıyan Hamdi Eğdemir'in kullandığı 43 S 0153 plakalı servis midibüsü ile Ahmet Kaan Öztürk yönetimindeki 43 BE 859 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atarak yol kenarına savrulan otomobildeki sürücü Ahmet Kaan Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztürk ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı, servis midibüsünün yol kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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