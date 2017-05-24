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İşçiler, minareyi yıkarken altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), () - ANKARA'nın Kızılcahamam İlçesi'ne bağlı Kurumcu Köyü'nde yeni minarenin yapılması üzerine eski minarenin yıkılmasına başlandı. Devrilen minarenin enkazı altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi...

İşçiler, minareyi yıkarken altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), () - ANKARA'nın Kızılcahamam İlçesi'ne bağlı Kurumcu Köyü'nde yeni minarenin yapılması üzerine eski minarenin yıkılmasına başlandı. Devrilen minarenin enkazı altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi de  ağır yaralandı.
Kurumcu Köyü Camii'ne yeni minarelerin yapımının tamamlanması ardından eski minarenin yıkılması için ekip istendi. Gelen ekipler, minareyi yıkmak için çalışma yapmaya başladı. Bu sırada işçilerden biri içeride çalıştığı sırada minare büyük gürültüyle çöktü. Minarenin enkazı altında kalan yıkım ekibinden 49 yaşındaki Hamdi Taşkafa, olay yerinde hayatını kaybetti, 39 yaşındaki Fatih Arslan ise, ağır yaralandı. Yaralanan işçi, sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ankara'da Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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