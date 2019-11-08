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İşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, römorkunda tarım işçilerinin bulunduğu traktör, devrildi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkisinde meydana geldi. Römorkunda, zeytin toplamayla...
GÜVENLİK 08.11.2019, 10:56
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, römorkunda tarım işçilerinin bulunduğu traktör, devrildi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkisinde meydana geldi. Römorkunda, zeytin toplamayla giden tarım işçilerinin bulunduğu Hasan Çelebi yönetimindeki 20 SE 847 plakalı traktör, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Römorkor devrildi.
Kazada sürücü Çelebi ile işçiler Cahide Aslan, Huriye Olgun, Gülay Koyun, Gülsüm Baş, Gülay Dalak, Neslihan Çetin, Nurten Çelebi ve Ayşe Çelebi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, Sarayköy ve Denizli Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Sürücü Çelebi'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkisinde meydana geldi. Römorkunda, zeytin toplamayla giden tarım işçilerinin bulunduğu Hasan Çelebi yönetimindeki 20 SE 847 plakalı traktör, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Römorkor devrildi.
Kazada sürücü Çelebi ile işçiler Cahide Aslan, Huriye Olgun, Gülay Koyun, Gülsüm Baş, Gülay Dalak, Neslihan Çetin, Nurten Çelebi ve Ayşe Çelebi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, Sarayköy ve Denizli Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Sürücü Çelebi'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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