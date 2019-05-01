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İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi eski Muradiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Muradiye Mahallesi'nden...

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi eski Muradiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Muradiye Mahallesi'nden Manisa şehir merkezi yönüne giden Gökçen Yalçıner'in (31) kullandığı 35 JJ 126 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Uğur Civan (25) yönetimindeki 45 J 1545 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Gökçen Yalçıner, yanındaki Hurise Yalçıner, minibüs şoförü Uğur Civan ile işçiler Muhsine Pala ve Semra Doğacı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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