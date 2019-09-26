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İşçi servisi midibüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı
KAYSERİ'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 19'uncu Cadde'de...
GÜVENLİK 26.09.2019, 10:43
KAYSERİ'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 19'uncu Cadde'de meydana geldi. OSB'de bulunan mobilya fabrikasındaki çalışanları taşıyan Orhan Alp (67) yönetimindeki 38 P 1480 plakalı midibüs, iddiaya göre sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada midibüs içerisinde bulunan 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 25 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan yaralılardan midibüs sürücüsü Orhan Alp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 24 kişinin ise tedaviler devam ediyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 19'uncu Cadde'de meydana geldi. OSB'de bulunan mobilya fabrikasındaki çalışanları taşıyan Orhan Alp (67) yönetimindeki 38 P 1480 plakalı midibüs, iddiaya göre sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada midibüs içerisinde bulunan 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 25 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan yaralılardan midibüs sürücüsü Orhan Alp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 24 kişinin ise tedaviler devam ediyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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