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İşçi servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde köylere süt sağmaya giden işçileri taşıyan minibüs ile belediye otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, yolun kenarında bir evin bahçe duvarını yıktı. Kazada araçlarda bulunan 10...

İşçi servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı
KONYA'nın Karapınar ilçesinde köylere süt sağmaya giden işçileri taşıyan minibüs ile belediye otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, yolun kenarında bir evin bahçe duvarını yıktı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Ulus Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Köylere süt sağmaya giden işçileri taşıyan Bahri Fidan (35) yönetimindeki 42 ACZ 182 plakalı  minibüs kavşakta Fatih Karaca'nın (35) kullandığı 42 FOV 10 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, yolun kenarındaki Veli Hatunana'ya ait evin bahçe duvarını yıkıp, evin balkonunun yakınında durabildi.  Şans esere bahçede herhangi birinin olmaması faciayı önledi. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken araçlarda bulunan Bahri Fidan (57), Azime Fidan (58), Aysel Fidan (21), Azra Fidan (4), Firdevs Kocaker (24), Emine Dikmen (34), Kamile Ünül (39), İmiş Karlı (57), Nimet Kaşdemir (59) ve Ümit Güven (40) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

​FOTOĞRAFLI

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