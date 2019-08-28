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İşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 47 yaralı
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, sürücünün, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı işçi servis otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda meydana geldi....
GÜVENLİK 28.08.2019, 14:49
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, sürücünün, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı işçi servis otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda meydana geldi. Nazilli'den aldığı fabrika işçilerini Efeler'e taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü, 09 P 1617 plakalı otobüsle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarına savrularak, tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine gelerek, polis ve jandarmadan bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda meydana geldi. Nazilli'den aldığı fabrika işçilerini Efeler'e taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü, 09 P 1617 plakalı otobüsle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarına savrularak, tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine gelerek, polis ve jandarmadan bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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