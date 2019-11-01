İşçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı 

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ta, tekstil işçilerinin taşındığı servis midibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi 1'inci Yeni Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Nuri İmren yönetimindeki 64 S 0111 plakalı midibüs, kavşakta, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, midibüsteki 16 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan tekstil işçisi Mustafa Erfidan (31) yaşamını yitirdi, 15 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.