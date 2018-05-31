Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

İşçi minibüsü devrildi: 9 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da karayolu yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 9 işçi yaralandı. Burdur- Tefenni karayolunun 35'inci kilometresinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Burdur-...

İşçi minibüsü devrildi: 9 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da karayolu yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 9 işçi yaralandı.
Burdur- Tefenni karayolunun 35'inci kilometresinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Burdur- Fethiye karayolu yapımında çalışan işçileri taşıyan Kerim Ö.'nün kullandığı 15 AB 299 plakalı servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Kerim Ö. ile minibüste bulunan Mahmut Doğan Çetin (17), Mahmut Gören (37), Remzi Düzün (29), Musa Doğru (21), Feyzi Düzün (36), Nazım Düzün (40), Celal Derse (46) ve Vahit Gören (33) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325