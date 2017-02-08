İşçi konteynerinde yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Mesut MADAN/ TEFENNİ (Burdur), () - BURDUR'un Tefenni İlçesi'nde Türk ve Suriyeli sera işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında, Suriyeli 22 yaşındaki Gabat Müslüm yaşamını yitirirken, 7 işçi yaralandı.

Tefenni'ye bağlı Seydiler Köyü'nde, sera kurulumunda çalışan 6'sı Suriye uyruklu 8 işçinin kaldığı konteynerde, sabah bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangında konteynerden çıkamayan Suriye uyruklu Gabat Müslüm yanarak yaşamını yitirdi. Suriyeli işçiler Resul Berke, Mahsun Bekar, Diyar Bekir, Sedat Dayan ve Hasan Ali ile Türk işçiler Mehmet Karaağaç ve Rasim Babatankoz ise dumandan etkilendi.

Yangına Seydiler Köyü Muhtarlığı'na ait su tankeri ve Tefenni Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından konteynerden çıkarılan Gabat Müslüm'ün cesedi, Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Suriyeli işçiler Burdur Devlet Hastanesi'ne, Türk işçiler ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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