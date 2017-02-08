Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

İşçi konteynerinde yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Mesut MADAN/ TEFENNİ (Burdur), () - BURDUR'un Tefenni İlçesi'nde Türk ve Suriyeli sera işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında, Suriyeli 22 yaşındaki Gabat Müslüm yaşamını yitirirken, 7 işçi yaralandı. Tefenni'ye bağlı Seydiler...

İşçi konteynerinde yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Mesut MADAN/ TEFENNİ (Burdur), () - BURDUR'un Tefenni İlçesi'nde Türk ve Suriyeli sera işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında, Suriyeli 22 yaşındaki Gabat Müslüm yaşamını yitirirken, 7 işçi yaralandı.
Tefenni'ye bağlı Seydiler Köyü'nde, sera kurulumunda çalışan 6'sı Suriye uyruklu 8 işçinin kaldığı konteynerde, sabah bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangında konteynerden çıkamayan Suriye uyruklu Gabat Müslüm yanarak yaşamını yitirdi. Suriyeli işçiler Resul Berke, Mahsun Bekar, Diyar Bekir, Sedat Dayan ve Hasan Ali ile Türk işçiler Mehmet Karaağaç ve Rasim Babatankoz ise dumandan etkilendi.
Yangına Seydiler Köyü Muhtarlığı'na ait su tankeri ve Tefenni Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından konteynerden çıkarılan Gabat Müslüm'ün cesedi, Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Suriyeli işçiler Burdur Devlet Hastanesi'ne, Türk işçiler ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.