İşçi emeklisini dolandıran 2 kişi, adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları işçi emeklisi E.K.'nin 40 bin lirasını dolandıkları iddiasıyla Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanarak Kayseri'ye getirilen şüpheli M.İ. ve M.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.