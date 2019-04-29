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İşçi, elini torna makinesine kaptırdı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki fabrikada çalışan işçi Ali Erdek (59), elini torna makinesine kaptırınca yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında, Nazilli'de soğutma ürünleri üreten bir fabrikanın torna bölümünde meydana geldi. İşçi...

İşçi, elini torna makinesine kaptırdı
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki fabrikada çalışan işçi Ali Erdek (59), elini torna makinesine kaptırınca yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Nazilli'de soğutma ürünleri üreten bir fabrikanın torna bölümünde meydana geldi. İşçi Ali Erdek, sağ elini torna makinesine kaptırınca başparmağı parçalandı. İşçinin feryatlarını duyan arkadaşları yardıma koştu ve makineyi durdurdu. Fabrikadaki sağlık görevlililerinin ilk müdahalesi sonrası Erdek, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleler sonrası Ali Erdek, ambulansla İzmir'deki El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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