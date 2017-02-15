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İşadamının şoförünü öldüren sanığa 11 yıl 11 ay hapis

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, işadamı S.B.'nin şoförü 32 yaşındaki Tarık Berberoğlu'nu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki Mahmut Turanalp, 11 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çaycuma...

İşadamının şoförünü öldüren sanığa 11 yıl 11 ay hapis

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, işadamı S.B.'nin şoförü 32 yaşındaki Tarık Berberoğlu'nu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki Mahmut Turanalp, 11 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çaycuma İlçesi Nihat Kantarcı Caddesi’nde 9 Kasım 2015’te meydana gelen olayda Tarık Berberoğlu, daha önceden aralarında husumet bulunan Mahmut Turanalp ve Cem Ak ile karşılaştı. Yaklaşık 15 kişinin karıştığı kavgada Mahmut Turanalp, tabancayla Berberoğlu’nu öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mahmut Turanalp ve Cem Ak, olaydan 1 gün sonra Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde yakalandı. Mahmut Turanalp ve Cem Ak, ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Cem Ak tahliye edildi. 1'i tutuklu, 13'ü tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Mahmut Turanalp ile tutuksuz sanıklardan 5'i hazır bulundu, 8'i katılmadı. Tutuklu sanık Mahmut Turanalp, olayda herhangi bir kasıt olmadığını ileri sürerek, "Şahıs ne hasmımdır ne de tanıdığım. Kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktu. Pişmanım. Vereceğiniz karara bir diyeceğim yoktur" dedi.
Mahkeme tutuklu sanık Mahmut Turanalp'e, cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 11 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Cem A. ve Rıdvan T. 1'er yıl 15’er gün, diğer sanıklar 2'şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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