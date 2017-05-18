İşadamının evine Kalaşnikoflu silahlı saldırı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde bulunan Yaşamkent Mahallesi'nde koruma, özel güvenlik ve prodüksiyon şirketleri bulunan Hakan K.'nın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ölen veya yaralanan olmadı.

Yaşamkent Mahallesi Özlükent Sitesi'ne saat 03.30 sıralarında giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler işadamı Hakan K.'nın evine otomatik silahla ateş açtı. Sldırıda evin ikinci katında bulunan balkondaki camlar, isabet eden kurşunle patladı. Hakan K., silahlı saldırıya pompalı tufekle karşılık verince saldırganlar kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, saldırıda kullanılan bir Kalaşnikof tüfek ile çok sayıda boş kovan bulundu. Polis eşi avukat olan işadamının verdiği bilgiler doğrultusunda saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.



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