İş yerlerindeki yangını söndürme çalışmalarını kaldırıma oturup izlediler

İsmail AKKAYA/KONYA () - KONYA'da, kamış atölyesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. İş yeri sahibi ve çalışanlar, söndürme çalışmalarını kaldırıma oturup dikkatle izledi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Vatan Sanayi Sitesi'nde İsmail Barut'a ait minder ve yastık yapımında kullanılan kamış atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark eden çalışanlar, müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın hızla büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışanlan hızla iş yerinden çıkarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. İş yeri sahibi İsmail Barut ve çalışanlar, ekiplerin müdahalesini kaldırımda oturup izledi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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