İş yerlerinde kumar oynatan 30 işletmeciye para cezası

BALIKESİR'de iş yerlerinde kumar ve tombala oynattığı tespit edilen 30 işletmeciye toplam 8 bin 264 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmelere yönelik kumar ve tombala denetimi yaptı. Denetimlerde 74 ekipte, 242 polis görev yaptı. 201 işyerinin denetlendiği uygulamada, 2 bin 485 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı olan 5 kişi gözaltına alındı. Kumar ve tombala oynattığı tespit edilen 30 işletme sahibine toplamda 8 bin 264 TL idari para cezası kesildi. Yapılan aramalarda ise, ruhsatsız bir tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların devam edeceği belirtildi.



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