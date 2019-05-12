Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

İş yerlerinde kumar oynatan 30 işletmeciye para cezası

BALIKESİR'de iş yerlerinde kumar ve tombala oynattığı tespit edilen 30 işletmeciye toplam 8 bin 264 TL idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmelere yönelik kumar ve tombala denetimi yaptı. Denetimlerde 74 ekipte,...

İş yerlerinde kumar oynatan 30 işletmeciye para cezası
BALIKESİR'de iş yerlerinde kumar ve tombala oynattığı tespit edilen 30 işletmeciye toplam 8 bin 264 TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmelere yönelik kumar ve tombala denetimi yaptı. Denetimlerde 74 ekipte, 242 polis görev yaptı. 201 işyerinin denetlendiği uygulamada, 2 bin 485 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı olan 5 kişi gözaltına alındı. Kumar ve tombala oynattığı tespit edilen 30 işletme sahibine toplamda 8 bin 264 TL idari para cezası kesildi. Yapılan aramalarda ise, ruhsatsız bir tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328