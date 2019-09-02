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İş yerinin tavanına asılı olarak ölü bulundu
BURDUR'da, İbrahim Z.'nin (50), iş yerinin tavanına iple asılı cesedi bulundu. İstasyon Caddesi'nde organizasyon işleri yapan İbrahim Z.'nin, sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanları tarafından iple tavana asılı cesedi bulundu....
GÜVENLİK 02.09.2019, 13:32
BURDUR'da, İbrahim Z.'nin (50), iş yerinin tavanına iple asılı cesedi bulundu.
İstasyon Caddesi'nde organizasyon işleri yapan İbrahim Z.'nin, sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanları tarafından iple tavana asılı cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra İbrahim Z.'nin cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İstasyon Caddesi'nde organizasyon işleri yapan İbrahim Z.'nin, sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanları tarafından iple tavana asılı cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra İbrahim Z.'nin cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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